在南非夸祖鲁-纳塔尔省，数十名年轻医生在完成实习和强制社区服务后，无法在公立医院和诊所找到工作。与此同时，已经在公共部门工作的医务人员报告称，人员短缺、患者排长队以及职位空缺未被填补。《每日马弗里克报》报道。

职位空缺仍被冻结

医生托卢穆萨·西比亚于2022年获得文凭，在恩格韦莱扎纳医院完成了两年实习，并在曼古齐医院完成服务，但自去年10月以来一直未能在公共医疗体系中找到职位。他在私人医疗机构从事临时轮班工作，没有长期合同。

西比亚估计，仅在夸祖鲁-纳塔尔省就有100多名近期取得资格的医生正在求职，而其他医务人员称这一数字接近200人。医生莱萨·卡特拉达表示，她曾向私人医生和医院投递简历，并申请了所有可获得的临时职位空缺。她说，一些医生等待就业长达三年。

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资金不足与人员短缺

公立医院员工向该报表示，由于预算削减，员工离职后的职位未得到补充。南非卫生事务申诉专员的一份报告也提到夸祖鲁-纳塔尔省医疗机构存在系统性问题：持续的人员短缺、被冻结的职位空缺、不断增加的工作负担，以及设备和耗材短缺。

根据2025年的议会答复，该省每1000名居民约有0.38名医生。夸祖鲁-纳塔尔省卫生部门2025—2026年度报告指出，预算削减严重限制了填补医生、护士及其他工作人员关键职位空缺的能力。

6月17日，失业医生在彼得马里茨堡省卫生部门大楼外举行抗议。他们要求公布所有医生空缺职位，并制定长期就业计划。该部门在书面回复中表示，由于2026—2027财政年度缺乏资金，并非所有职位空缺都能得到填补。西比亚称，在与医生代表会面后，该部门起初承诺找到20个职位，随后将开放职位数量增加至50个。

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