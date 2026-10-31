南非一项纳入40名重度有机磷化合物中毒患者的随机研究显示，血液吸附将重症监护病房住院时间的中位数从17天缩短至10天。News-Medical报道了这项关于中毒情况下现代体外血液净化方法综述的结果。

该研究纳入了需要有创机械通气的患者。除标准治疗外，血液吸附组参与者接受了两个每次六小时的治疗周期，使用Jafron HA 230吸附器，两次治疗间隔为12–18小时。

研究结果

血液吸附组的机械通气持续时间也更短，阿托品的剂量和使用时长均更低。包括死亡在内的严重并发症数量在统计学上更低。同时，未发现血小板指标、出血或输血需求存在显著差异。

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综述作者还引用了一项针对24名钙通道阻滞剂中毒并发生休克患者的回顾性研究。在血液吸附组中，尽管患者的初始病情更重，但平均动脉压在最初48小时内改善得更多。乳酸水平下降所需时间为14小时，而标准治疗组为4小时。

证据的局限性

血液吸附是一种体外血液净化方法，其中物质被吸附在聚合物吸附剂上。这种方法可能适用于亲脂性物质，这些物质在很大程度上与蛋白质结合，并具有较大的分布容积。多个治疗周期可能让毒素有时间从组织重新进入血液，以便进一步清除。

一项2022年的荟萃分析涵盖了11项中国研究和811名急性重度有机磷化合物中毒患者，将血液灌流与血液滤过相结合与死亡率降低相关联。同时，作者指出这些研究的方法学质量较低。综述指出，只有一项随机研究符合CONSORT报告标准，而由于毒素、吸附器和治疗方案不同，其他研究的结果难以比较。

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