在南非，儿科肿瘤医生莉兹尔·杜普莱西在工作八年后离开了金伯利的Robert Mangaliso Sobukwe公立医院。她曾是北开普省公立部门首位且唯一的儿科肿瘤专科医生。今年2月，这名医生回到比勒陀利亚并开始在私营部门工作，《每日马弗里克》报道。

杜普莱西表示，这一决定是医疗机构运作失灵导致逐渐耗尽心力的结果，而非源于某一单独事件。她说，医务人员亲自将血液样本送到实验室，以免样本丢失并确保及时处理。她还表示，医院维修部门的员工人数已从约40至50人缩减至两三人。

儿科肿瘤科

2018年，杜普莱西在医院成立了一个设有7张床位的儿科肿瘤科：包括4间独立病房和一间可容纳3名患者的病房。慈善组织Reach for a Dream装饰了这些场所，并将相邻的储藏室改造成游戏区。

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由于该省是南非面积最大的省份且距离遥远，患者经常不得不从很远的地方前往金伯利，并在化疗周期之间留在那里。杜普莱西还尝试让儿童的监护人住在该科室。她说，自己未能组建一支完整的儿童治疗团队：尤其是，她自学了如何操作用于施用化疗的输液泵，尽管这通常是护士的工作。

专家短缺和治疗中断

在报道发布时，Spotlight和《每日马弗里克》称，据其掌握的信息，整个北开普省的公立部门只有一名肿瘤医生。他驻扎在Robert Mangaliso Sobukwe医院，同时还负责位于斯普林博克、距离776公里的JF“Boeboe” van Wyk肿瘤诊所。北开普省卫生部门在报道发布前未回应记者的询问。

14岁罕见骨肉瘤患者的母亲多内拉·哈里斯说，杜普莱西离开后，她的儿子被转入成人病房。她表示，由于化疗药物短缺，这名孩子有一个月没有接受治疗，尽管他们每周都从卡纳文前往金伯利，路程约400公里。南非癌症协会协调员杰拉尔丁·法默也表示，来自该地区的患者有时经过一夜车程抵达金伯利，却得不到治疗或有关治疗是否可获得的信息。

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