宾夕法尼亚州的麻疹疫情已超过1300例，这是该州三十多年来感染传播规模最大的一次。至少6人死亡，其中包括两名婴儿，一人为新生儿。宾夕法尼亚州卫生部表示，所有死者均未接种疫苗。

据ABC News报道，疫情于4月底在费城以西暴发。18至49岁人群中记录了约800例，至少251名患者住院治疗。

疫苗接种率低

官员表示，遏制该疾病的主要障碍是疫苗接种率低，尤其是在阿米什人社区。当地媒体报道称，至少5名死者来自这些社区。在兰开斯特县，至少有4万名阿米什人居住，他们的社区生活方式和大家庭可能有助于病毒快速传播。

在邻近的切斯特县，今年已登记93例。当地公共卫生部门负责人珍妮·富兰克林表示，感染人数可能更多，因为一些患者未寻求医疗帮助，也未向当局报告。她说，部分患者送到医院时已处于重症状态。

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疫苗接种与政治争议

当局正在开展信息宣传活动，并组织流动疫苗接种点。自4月以来，宾夕法尼亚州受影响社区的226个此类接种点已接种至少6500剂MMR疫苗，该疫苗可预防麻疹、腮腺炎和风疹。

在首批死亡病例出现的背景下，宾夕法尼亚州州长乔什·夏皮罗与美国卫生部长小罗伯特·F·肯尼迪之间发生公开争议。肯尼迪暗示，这些死亡事件可能由州长办公室捏造，并指责夏皮罗制造恐慌。州长批评这些说法，称肯尼迪的评论加剧了围绕疫苗接种的混乱。

根据美国疾病控制与预防中心的数据，全国已记录超过4500例麻疹病例——这是自1991年以来最严重的数字。得克萨斯州、犹他州、南卡罗来纳州、威斯康星州和佛罗里达州也登记了大规模疫情。

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