德国五个州的血液库存降至1万单位以下——《明镜》周刊

德国五个联邦州的血液库存已降至临界线以下。负责图林根州、萨克森-安哈尔特州、梅克伦堡-前波美拉尼亚州、下萨克森州和不来梅的德国红十字会献血服务机构表示，库存中剩余的血液不足1万单位，《明镜》周刊报道。

择期手术可能被推迟

在这一库存水平下，医院只能在限制条件下获得血液。该机构称，紧急救治仍将得到保障，但择期手术可能被推迟。

德国红十字会担心，随着感冒季在11月和12月开始，情况会进一步恶化。献血者感染后必须至少等待一周，患有发热疾病后则须等待四周。为补充整个服务区域的库存，每天需要约3000次献血。

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三种血型最为短缺

最短缺的血型是O型阳性、O型阴性和B型阴性。在一些地方，这些血型的库存仅够使用两天。O型阴性血对于紧急救治尤为重要，因为无论受血者的血型如何都可以使用。

紧张局面早在夏季就已出现：6月高温期间，气温超过40摄氏度，许多人没有前来献血。每次献血都会被分离为红细胞、血小板和血浆，因此可帮助最多三人。与此同时，血小板只能保存四天，尤其是化疗期间的患者需要血小板。

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