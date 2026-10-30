一项涉及韩国4,279名成年人的研究发现，更频繁食用鱼类与血液中持久性化学污染物浓度较高有关。据News-Medical报道，科学家分析了于2021年至2023年开展的第五轮韩国国家环境健康调查数据。

不同海产品类别之间的差异

参与者报告了他们食用六类海产品的频率：海藻、甲壳类动物、贝类、大型掠食性鱼类、鱼类以及其他海产品，包括鱿鱼和海参。海产品消费量的中位数约为每月14份。

鱼类消费量每增加一倍，血清PFAS浓度高4.4%至14.1%，血液汞水平高13.2%，测量的七种多氯联苯中有六种的浓度高4.8%至13%。对于贝类，消费量增加一倍与PFOA水平高9.4%以及PFOS和PFNA水平高5.9%相关。

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食用其他海产品与频率每增加一倍时汞水平提高6%有关。对于甲壳类动物、海藻和大型掠食性鱼类，研究人员未发现与所测污染物存在独立的正向关联。同时，仅3.1%的参与者每周至少食用一次大型掠食性鱼类，这限制了对这一结果的解读。

肝脏健康指标

在由1,564人组成的子样本中，研究人员测定了16种污染物的水平：5种PFAS、7种多氯联苯和4种有机氯农药。在统计模型中，全部16种物质的水平同时增加一个四分位数，与γ-谷氨酰转移酶水平增加0.9%以及脂肪肝疾病指数增加0.15点有关。

PFAS总水平增加一个四分位数与γ-谷氨酰转移酶增加2.8%有关，多氯联苯则与增加1.2%有关。同时，整体而言，鱼类消费与该酶没有统计学显著关联。分析表明存在通过PFAS产生的间接正向关联，但该研究无法确立因果关系。作者还指出，参与者自行报告了消费频率，且未确定具体的鱼类品种。

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