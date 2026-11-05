韩国大邱庆北科学技术院（DGIST）教授Ji-Woon Choi领导的科研团队开发了基于深度学习的NONOS技术。该技术旨在以高时间分辨率将脑信号的节律性成分与背景活动分离，News-Medical报道。

NONOS如何运作

脑电信号包含规律振荡，即节律，以及非周期性背景成分。研究人员表示，帕金森病患者的β节律会过度增强。这与动作迟缓有关，而这类节律的强度被用作评估治疗效果的指标。

传统滤波方法可能会将背景信号的变化误认为β节律强度的变化。其他方法在固定时间窗口内分析数据，因此可能遗漏短暂变化。研究人员训练NONOS根据背景成分功率对频率的特征性依赖关系来识别这些成分。从原始信号中减去背景活动后，便可在不损失时间分辨率的情况下分析节律性成分。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

测试结果

该团队称，在分析帕金森病患者的脑信号时，预测一个人下一步将用哪只脚迈步的指标达到0.98。传统方法的该指标为0.54至0.79，数值越接近1，准确性越高。

在帕金森病模型小鼠实验中，NONOS是唯一能够灵敏记录到深部脑刺激后β波强度迅速下降的方法。Ji-Woon Choi教授指出，若能降低计算需求，该技术可被调整为在植入式脑设备中实时运行，从而提高个性化深部脑刺激的精确性。

龟尾国立科学技术学院、高丽大学和韩国脑研究院的科研人员也参与了这项工作。研究结果发表于《NeuroImage》期刊。

关注我们在