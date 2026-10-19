波兰首席卫生监察局（GIS）警告称，在一批萨拉米香肠中发现了单核细胞增生李斯特菌，并呼吁不要食用公告所涉及的产品。食用此类产品可能与李斯特菌病风险有关，RMF24报道。

在三个样本中发现该细菌

该细菌是在兽医监察部门的官方检查中发现的。在接受检测的五个250克Salami musli产品样本中，有三个确认存在该细菌。

哪些产品被召回

该警告涉及位于涅波沃米采的生产商Bell Polska Sp. z o.o.生产的三种萨拉米香肠：Salami musli 250克、Salami z pieprzem 250克和Salami meksykańskie 250克。它们的批次编号均为11061。Salami musli的保质期至2027年1月3日，另外两种产品的保质期至2027年1月1日。

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生产商已开始下架产品

生产商已开始将指定批次从市场撤下，并正在查明污染源。维利奇卡的县兽医官员也已对该企业启动程序。

GIS建议不要食用带有上述批次编号的产品。已食用这些萨拉米香肠并出现令人担忧症状的人士，建议就医。李斯特菌病主要可引起消化系统疾病。

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