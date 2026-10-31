《Science Advances》期刊发表了一项研究，基于Fireside Project组织Psychedelic Support Line收到的25,419起求助数据。正如News-Medical报道，这些互动发生于2021年4月至2026年2月，参与者包括220名受过培训的同伴支持顾问。作者还分析了2,777份求助后的满意度问卷。

作者评估认为，这是迄今收集到的关于为具有迷幻体验者提供支持互动的最大数据集。该数据库包含关于所用物质、痛苦程度、社会环境、求助原因及支持方法的结构化信息。仅在自愿提供时才加入人口统计学数据。该数据集还纳入了数千条带有开放式评论的回复。

最常被提及的是哪些物质

在已编码物质信息的求助中，59.9%提到裸盖菇素。大麻占此类联系的12.8%；该组记录到最高的总体痛苦程度。同时，作者主要将此与以下事实联系起来：使用大麻后的人更常在仍处于 intoxication 状态时联系该热线。

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在比较同类求助后，研究未发现主要物质之间的痛苦程度存在统计学显著差异。研究数据显示，在体验期间或结束后寻求帮助，比所报告物质的名称更能预测痛苦程度。作者指出，这可能对危机支持工作人员培训和减害项目具有意义。

关于可能滥用的报告

在43次互动中，报告被归类为涉及引导者可能存在的滥用行为。此类说法与仪式性实践和植物性精神活性物质的关联出现得不成比例地更频繁。Fireside Project强调，该组织未开展独立调查，也未核实个别报告。

研究人员警告称，该数据库仅涵盖自行决定联系支持热线的人。因此，它并非所有使用迷幻药或大麻人群的代表性样本，痛苦程度指标也不能被解读为对全体人群风险的评估。作者计划将去标识化数据和分析代码开放用于科学研究。

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