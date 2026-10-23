圣路易斯华盛顿大学介绍了 Knight Alzheimer Research Imaging（KARI）数据库，其中包含对1645名42岁至97岁人群开展的6217项神经影像学研究。该资源涵盖健康老龄化、临床前阿尔茨海默病和有症状的阿尔茨海默病。据News-Medical报道，该数据库的介绍发表在《Nature Communications》期刊上。

长期观察

超过800名参与者接受了重复检查，其中部分人被观察超过15年。KARI纳入了结构性、功能性和弥散磁共振成像，以及用于评估淀粉样蛋白和tau蛋白积累的正电子发射断层扫描。

这些数据还包括临床和认知评估、遗传信息、体液生物标志物及人口统计信息。符合资格的研究人员既可获取原始图像，也可获取处理后的指标，包括解剖分割和定量生物标志物。

影像数据集

共有1571人参加了3385次MRI检查。淀粉样蛋白PET包括1370名参与者的2684次扫描，tau-PET包括826名参与者的1113次扫描。共有792人接受了全部三种影像检查：MRI、淀粉样蛋白PET和tau-PET。

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大多数参与者没有临床界定的认知障碍。在扫描日期前后两年内，1643人可获得Clinical Dementia Rating量表的临床评估：其中1120人的最高评分为0，表示没有障碍；362人为0.5；150人为1；11人为2。

与认知状态的关联

作者发现，在对阿尔茨海默病敏感的脑区，更大的大脑皮层厚度与更好的认知测试结果相关。与此同时，PET上较高的淀粉样蛋白和tau蛋白水平与较差的认知表现相关。在考虑年龄、教育程度、性别以及APOE ε4变异携带状态后，这些关联仍然存在。

研究人员指出，数据是在多年间使用不同扫描仪、不同磁场强度和不同PET示踪剂收集的。此外，参与者大多受教育程度较高，且多数为白人，这限制了将结果推广至更广泛人群的能力。

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