美国华盛顿州一名因禽流感出现并发症的人死亡。该名亚基马县居民患有基础疾病，曾在一家有感染牛只的奶牛场接触禽流感病毒，并被送往医院。这是美国一年来首例因禽流感死亡的病例，CBC World报道。

H5N1感染

美国疾病控制与预防中心表示，该人士感染了H5N1病毒。亚基马县官员未透露有关死者的其他信息。

自禽流感于2024年成为公共卫生问题以来，这起死亡是美国第三起与禽流感相关的死亡病例。2025年1月，路易斯安那州报告了一名感染H5N1的老年人死亡。2025年11月，华盛顿州一名感染较罕见H5N5变异株的人死亡。

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亚基马县的情况

据当地卫生部门称，近期在亚基马县33个奶牛群中检测到H5N1。三起人类感染病例与在奶牛场的暴露有关。当地卫生部门与州政府正在确认与感染者有密切接触的人员，并监测症状是否出现。

据一名CDC代表称，该机构分析了在死者体内检测到的病毒基因序列，未发现可能使其更易传播或导致病情更严重的变化。自2024年初以来，美国已记录超过70例人类感染病例。目前没有关于病毒人传人的信息，CDC评估认为其对公众的风险较低。

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