瑞士一支科学家团队开发出一种用于复杂脑结构高分辨率成像的纳米颜料。该材料在近红外波段工作，并可能成为医学研究中的造影剂，News-Medical报道。

灵感来自古埃及颜料

这项开发工作由位于圣加仑的Empa研究中心Nanomaterials in Health实验室的罗伯特·尼斯勒和英格·赫尔曼领导的团队开展。苏黎世联邦理工学院、巴尔格里斯特大学医院和苏黎世大学也参与了这项工作。

研究人员以埃及蓝的特性为基础。埃及蓝是一种含铜材料，被认为是人类历史上最早人工制造的颜料之一。4500多年前，它被用于壁画、陶器和埃及雕像。在近红外光照射下，这种材料能够发生荧光并发出光线。

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纳米层的制备

为保留材料的发光特性，科学家采用了火焰合成法。首先由纳米颗粒形成金属氧化物颗粒，随后在激光照射后，它们组装成二维超亮纳米层。尼斯勒表示，这一过程可以被控制，并可扩大至工业规模。

研究人员认为，这种新型混合材料适用于超高分辨率实时成像。特别是，它可能使研究人员能够追踪组织中此前吸收了纳米颜料的单个免疫细胞。实验室实验结果计划进一步向临床应用推进。团队还在考虑将纳米颜料与治疗剂结合，以开发可同时进行成像的治疗方法。

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