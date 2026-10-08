瑞典卡罗琳斯卡学院的研究人员发现，妊娠前接种人乳头瘤病毒（HPV）疫苗与妊娠和分娩期间多种并发症风险较低存在关联，其中主要是早产风险。关于这项发表于《英国医学杂志》（The BMJ）的研究结果，News-Medical报道。

超过62.4万例妊娠的数据

科学家分析了瑞典登记系统的数据，涵盖2006年至2023年间624,713例妊娠，研究对象为首次分娩、年龄在16岁至35岁之间的女性。92,620名参与者在怀孕前接种了四价HPV疫苗，该疫苗可预防四种常见病毒类型。

研究涵盖早产、胎膜早破、小于胎龄儿出生、死胎和新生儿死亡率。HPV是宫颈癌的主要病因，而HPV感染以及宫颈细胞变化的治疗此前均与某些妊娠并发症风险升高有关。

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17岁前接种者的关联更强

在怀孕前接种疫苗的女性中，所研究并发症的风险较低，尤其是早产。与未接种疫苗的参与者相比，她们早产的可能性约低5%，发生极早产的可能性约低15%。

卡罗琳斯卡学院医学流行病学和生物统计学系博士生张中松表示，在17岁前接种疫苗的女性中，这一关联更为明显。研究人员考虑了可能影响结果的多个因素，但强调，由于这项研究属于观察性研究，不能据此断言风险降低是由疫苗接种本身造成的。

该研究由哥德堡大学、萨尔格伦斯卡大学医院和挪威公共卫生研究所的研究人员共同完成。资金由瑞典研究理事会、瑞典癌症协会和卡罗琳斯卡学院等机构提供。

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