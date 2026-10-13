瑞典查尔姆斯理工大学的研究人员发现了一些蛋白质模式，可能解释LDL胆固醇水平得到控制的人群中部分冠心病残余风险。据News-Medical报道，科学家将重点放在脂蛋白上，这类物质在血液中运输脂肪，并能够将胆固醇沉积在动脉壁中。

降低常被称为“坏”胆固醇的LDL胆固醇，可显著降低心脏病发作风险。同时，部分人即使通过治疗使LDL水平达到建议指标，仍会发生冠心病。研究人员认为，其他颗粒可能与这种残余风险有关，包括富含甘油三酯的脂蛋白TRL和脂蛋白(a)，即Lp(a)。

近3000种蛋白质的分析

该团队采用蛋白质组学分析，将近3000种血液蛋白质的数据与遗传信息及长期医疗记录相结合。科学家比较了三类脂蛋白的影响：LDL、TRL和Lp(a)。它们都能够将胆固醇沉积在动脉壁中，但LDL是其中最常见的一类。

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分析结果显示，TRL和Lp(a)具有许多共同的蛋白质模式，以及相似的潜在有害生物学效应。这些颗粒还含有能够招募免疫细胞的蛋白质。作者认为，这可能与炎症以及血管壁结构的变化有关。

寻找更精准的预防方法

LDL的蛋白质模式主要与动脉中胆固醇积累有关。相比之下，TRL和Lp(a)特征的相似性可能表明，它们会影响共同的炎症和血管过程。作者认为，这可能有助于确定更精准预防心脏病的靶点。

该研究没有测试新的治疗方法，也没有开发用于临床的蛋白质检测。科学家强调，降低LDL胆固醇仍是预防的关键要素；下一步应检验，对已发现过程进行测量或定向干预，是否能够与现有治疗方法一起改善预防效果。该研究发表于《European Heart Journal》。

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