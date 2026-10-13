巴基斯坦信德省今年已有38人死于狂犬病。最新一名死者是塔尔帕卡尔地区一名38岁居民，他在出现疾病症状后于卡拉奇的Indus Hospital去世。

据《快报论坛报》报道，一名名叫奈马图拉的男子在住院前约两个半月被狗咬伤。7月25日至8月8日期间，他在迪普洛市一家医院接种了四剂狂犬病疫苗。10月7日，他被送往Indus Hospital Karachi时，已经出现了狂犬病症状。根据初步医疗评估，伤口没有得到妥善清洗。

男孩将被送往卡拉奇住院治疗

一名来自海得拉巴的12岁男孩也正在卡拉奇接受治疗，医生怀疑他患有狂犬病脑炎。根据Jinnah Postgraduate Medical Centre（JPMC）管理层的数据，约两个月前，他的手臂和胸部被狗咬伤，但此后没有接种狂犬病疫苗。

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这名男孩因恐水症和易怒被送往急诊科。医护人员召集了神经科医生团队，并在接诊部门为他注射了第一剂疫苗。他将被送入重症监护病房，接受进一步治疗和观察。

医院数据

信德省今年记录的38例狂犬病死亡病例中，29例登记于Indus Hospital Karachi，8例登记于Jinnah Postgraduate Medical Centre，另有1例登记于Indus Hospital Badin。今年以来，已有超过1.5万名狗咬伤患者前往Indus Hospital Karachi就诊。

Jinnah Postgraduate Medical Centre首席医生阿马尔·达尼什表示，流浪狗数量和咬伤事件都在增加。他建议，被咬伤或抓伤后，应立即用肥皂和清水彻底冲洗伤口至少15分钟，并毫不拖延地寻求医疗帮助。他说，为预防该疾病，需要接种疫苗，并在有医学指征的情况下使用抗狂犬病免疫球蛋白。

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