巴基斯坦信德省又有两人死于狂犬病，使该地区今年登记的该病死亡人数增至42人。医学专家呼吁当局紧急组织捕捉流浪狗，并将其转移至指定收容所，《黎明报》报道。

两名患者在医院死亡

首名死者是38岁的海得拉巴居民贾韦德。他于周日晚上约23时被送往卡拉奇真纳研究生医学中心急诊科。一名匿名接受该报采访的医生表示，患者出现恐水症、易怒、发热和吞咽困难。

该男子四个月前被狗咬伤面部。目前尚不清楚他是否在被咬后接受了预防性治疗。

第二名死者是52岁的阿拉巴德，他从瑙瓦布沙阿被转诊至海得拉巴的利亚卡特大学医院。他于周一下午去世。

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呼吁控制犬只数量

巴基斯坦医学协会代表米尔扎·阿里·阿扎尔表示，该省的流浪狗会袭击民众，其中包括儿童。他强调，在当地条件下，99%的狂犬病病例由狗咬伤导致。

阿扎尔表示，应当捕捉、隔离这些狗，并将其安置在专门的收容所中，由动物保护人士和地方当局对它们进行绝育和喂养。

他还援引了Indus医院的一项研究，该研究显示卡拉奇流浪狗中狂犬病病毒的流行程度很高。在受检样本中，64%检出了该病毒。

专家指出，部分狂犬病病例可能未被纳入官方统计，因为人们会采用家庭疗法或向宗教治疗师求助。他们强调，有必要向公众普及相关信息，对犬只数量进行人道控制，并确保医院能够提供适当治疗。在接触可能受感染的动物后，及时清洗伤口、及时接种疫苗，以及在必要时注射狂犬病免疫球蛋白，可以预防该病。

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