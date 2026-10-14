伦敦大学学院的研究人员分析了英国患有智力发育障碍的儿童和年轻人的数据，发现社会经济弱势与更多情绪和行为困难有关，也与更频繁报告精神障碍有关。据News-Medical报道。

近2800名参与者的数据

研究团队研究了IMAGINE-ID队列中2,778名4岁至25岁人群的数据。参与者患有与遗传状况相关的智力发育障碍，包括16p11.2微缺失综合征、普拉德—威利综合征和天使人综合征。父母或监护人填写了有关儿童健康、发育和行为的详细问卷。

社会经济弱势程度通过三项指标评估：居住地区的贫困程度、是否有资格获得免费学校餐食，以及父母的教育水平。研究人员将这些数据与有关心理健康的问卷回答进行了对照。

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记录到哪些困难

来自较不利地区的参与者、有资格获得免费学校餐食者，以及父母教育水平较低的儿童，更常出现情绪和行为困难。研究人员列举了情绪低落、与压力相关的躯体症状、行为问题以及与同伴关系方面的问题。

这些群体也更常报告患有抑郁症、焦虑症、注意缺陷多动障碍和品行障碍。有资格获得免费学校餐食的儿童报告重度抑郁症诊断的可能性是无此资格儿童的2.5倍，报告品行障碍的可能性是后者的2.3倍。

研究的局限性

作者没有发现一种明确规律，即更严重的学习障碍必然意味着更大的心理健康困难。同时，该研究并未确立因果关系，因为它反映的是某一时间点的情况。大部分信息由父母提供，部分家庭没有完成所有问卷，且家庭状况、贫困程度和障碍严重程度无法得到详细测量。

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