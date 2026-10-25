在美国，一项由联邦政府委托、旨在更新膳食指南的研究估计，平均每周饮用14杯含酒精饮料的人，一生中死于酒精相关原因的风险为25分之1。每周饮用不超过7杯仅与大多数健康状况风险的小幅上升有关，ScienceDaily报道。

分析超过7,200篇科学论文

Alcohol Intake and Health Study的作者研究了终生饮酒如何影响美国人的患病率和过早死亡。结果发表于《Journal of Studies on Alcohol and Drugs》，该期刊由罗格斯大学出版。

医学专家分析了超过7,200篇关于酒精相关疾病和伤害的科学出版物。研究人员将个别状况的风险估计与大型全国数据集相结合，并使用统计模型计算不同饮酒水平的后果。

研究负责人、多伦多大学副教授凯文·希尔德指出，即使在低水平饮酒的情况下也存在健康风险，并且风险会随着饮酒量增加而上升。来自美国和加拿大的研究人员还得出结论，无论性别如何，每天饮用超过一杯时，风险会变得更加明显。

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对心脏的潜在益处不足以超过风险

科学家不仅考虑了过早死亡，还考虑了酒精与食管癌、口腔癌和乳腺癌、心血管疾病和肝病以及伤害之间的关联。根据他们的结论，在任何饮酒水平下，都没有发现酒精对健康具有显著的总体保护作用。

在低饮酒水平下，酒精可能与较低的冠心病和中风风险有关。但在涵盖癌症和其他慢性疾病的总体评估中，即使每周饮用7杯，风险也超过这些可能的益处。

不同个体的风险存在差异

研究人员强调，他们的计算描述的是人群风险，而不是对特定个人作出精确预测。生活方式、遗传因素、饮酒方式和其他因素都可能影响个人风险。

作者还在继续研究饮酒可能带来的其他后果，包括其与胰腺癌可能存在的关联。

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