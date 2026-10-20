美国一项涉及近300名存在与阿尔茨海默病相关早期脑部变化的老年人的研究发现，每日身体活动水平与tau蛋白积累较慢之间存在关联。研究人员对参与者进行了9至11年的随访，并使用计步器测量步数，ScienceDaily报道。

与tau蛋白有关，而非淀粉样蛋白

身体活动与淀粉样斑块的减少无关——淀粉样斑块是有毒沉积物，也是相当一部分阿尔茨海默病治疗方法所针对的对象。同时，在已经存在这类斑块的人群中，较高的活动水平与大脑特定区域内错误折叠的tau蛋白积累较少有关。

tau蛋白出现在疾病的较晚阶段，并且与认知和功能衰退关系更密切。在活动更多的参与者中，这类衰退的指标几乎低了一半。

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从3000步到7500步

在每天约3000步时就观察到了这种关联，这大致相当于以中等速度步行半小时。最明显的效果出现在每天5000步至7500步的范围内。超过这一水平后，效果趋于平稳，因此更多步数不一定与更强的效果相关。

该研究存在局限性：样本相对较小，且主要由受过教育的美国白人居民组成。分析也没有考虑所有其他生活方式和健康因素。身体活动较多的人可能具有更好的心血管健康、睡眠和血压指标，以及更低的糖尿病风险，这些因素也与痴呆风险有关。

此前在英国开展的研究也指出，身体活动与较低的痴呆风险之间存在关联。特别是，2022年一项涉及78,430人的研究对参与者进行了7年随访，结果显示，每天3800步与痴呆风险降低25%相关，而每天9800步则与风险降低50%相关。

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