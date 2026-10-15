美国55%的医疗器械汇总报告逾期提交——News-Medical

在美国，制造商向美国食品药品监督管理局（FDA）提交的与医疗器械相关不良事件汇总报告中，超过一半晚于规定期限。正如News-Medical报道，发表在《英国医学杂志》（The BMJ）上的一项研究得出了这一结论。

对六年报告的分析

研究人员分析了2019年7月至2025年6月期间提交至FDA医疗器械制造商和用户设施经验数据库（MAUDE）的所有不良事件汇总报告。在此期间，监管机构共收到6308份此类报告，其中包含159503起不良事件的信息。大多数涉及高风险器械。

美国规定要求制造商在30天内向FDA报告故障和不良事件。这些数据用于医疗器械上市后监管，包括采取安全措施和召回产品。

数据完整性问题

根据分析结果，57%的汇总报告未说明器械或其使用方面的问题，38%的报告标明信息不足。另外，11%的报告被错误标记为非汇总报告，7%的报告在事件数量栏中填写了一起事件。

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作者指出，55%的报告超过了30天提交期限。他们还注意到，2020年至2024年间，提交给FDA的汇总报告数量及其中的不良事件数量均增长了一倍以上。

呼吁加强透明监管

此前，Alternative Summary Reporting项目允许制造商以汇总报告形式提交数百万份通知，而非单独记录。FDA因担心这种形式可能掩盖风险信号，于2019年终止了该项目。同时，针对汇总报告的类似豁免仍在适用。

研究人员呼吁紧急改进该系统，以确保严重不良事件能够完整地供审查。在另一篇社论中，九州大学医院的Koji Todaka建议，要求及时、准确地提交汇总报告，实行标准化器械识别，并建立与登记系统的明确联系。据该媒体报道，FDA正在转向新的不良事件监测系统AEMS，该系统将整合现有报告系统并实时发布报告。

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