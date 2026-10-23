在美国，研究人员分析了成年人称为慰藉食品的300种食品和饮料，发现其中72.7%符合高适口性标准。受访者最常提到薯片、冰淇淋、披萨、巧克力和饼干，News-Medical报道。

研究如何开展

在线调查“UCLA Eating in America Study”于2019年12月至2020年1月进行。共有2022名18岁及以上的美国居民参加，其中1760人提供了适合分析的慰藉食品数据。受访者被要求列出最多三种他们认为属于慰藉食品的食物。

科学家根据食材和制作方法的相似性，将提到的食品和饮料合并为132组。营养价值根据美国农业部数据库进行评估，必要时还参考了特定品牌的标签。高适口性按照脂肪、糖、钠和碳水化合物组合的标准界定。

营养价值与加工

平均估算份量含有223.1卡路里：平均39.2%的热量来自脂肪，18.3%来自糖。同时，60.7%的食品膳食纤维含量低，29.7%的食品饱和脂肪含量高，31.7%的食品钠含量高。

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按照严格的Nova分类标准，42.7%的受研究食品被认定为超加工食品：其全部热量必须来自Nova第四组。另有全部评估项目中的36%同时具有高适口性和超加工特征。薯片、冰淇淋、披萨和巧克力——最受欢迎的四个组别——均符合两项定义，而意大利面是前十名中唯一不符合任何一项定义的食品。

按性别、年龄和地区划分的选择差异具有统计学意义，但大多较小。男性提到的食品平均每份比女性选择的食品多约33卡路里。55岁及以上参与者提到的食品，其卡路里、蛋白质、脂肪、碳水化合物、纤维和钠的平均值均低于18至34岁人群提到的食品。

作者指出，该调查记录的是受访者陈述的偏好，而非实际摄入量。因此，研究人员没有评估食用频率、份量大小或受访者的压力水平。

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