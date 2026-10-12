在美国，美国耳鼻喉科—头颈外科学会（AAO-HNSF）发布了更新版耳鸣临床指南。耳鸣是指在没有外部声源的情况下感知到声音。该文件聚焦于持续性且令人困扰的耳鸣成年患者：症状持续至少六个月并影响生活质量，News-Medical报道。

听力及心理情绪状态评估

该指南更新了AAO-HNSF于2014年发布的文件，并包含16项基于研究的关键声明。指南规定，应详细采集病史并进行体格检查，确定症状对患者造成的困扰程度，同时进行全面的听力评估。

医生还被建议直接询问患者是否存在情绪困扰和自我伤害的想法。影像学检查建议仅限于出现特定警示征象的病例。另有单独声明涉及患者告知和咨询。

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指南考虑哪些方法

该文件列举了可能有助于控制耳鸣表现的方法，包括认知行为疗法、助听器和声音丰富疗法。文件还谈及评估人工耳蜗植入的可能性，以及通过后续随访追踪所选方法的有效性。

同时，该指南不建议常规使用药物、膳食补充剂或重复经颅磁刺激来治疗耳鸣。更新后的文件还增加了关于自我伤害风险、躯体感觉性耳鸣（其表现会在头部、颈部或下颌活动时发生变化）、人工耳蜗植入、双模式神经调控和后续随访的声明。

据该学会数据，10%至15%的成年人患有耳鸣。大多数人仅受到症状的轻微影响，但多达三分之一的患者可能出现具有临床意义的抑郁症状。

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