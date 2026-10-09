在美国，自动化乳腺超声检查（ABUS）在乳腺组织致密女性中的癌症检出率与手持式超声检查（HHUS）相近，但与较低的假阳性初步评估率相关。据News-Medical报道，该报道援引了发表在《Journal of the American College of Radiology》上的一项研究。

比较了超过2.5万项检查

科学家分析了乳腺癌监测联盟三个登记系统的临床数据。分析纳入了为21,446名女性进行的25,328项筛查超声检查：其中4,218项采用ABUS，21,110项采用手持式超声检查。

27家医疗机构的98名放射科医生解读了检查结果。研究人员评估了异常结论率、短期随访检查建议率，以及相关的癌症检出率和假阳性率。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

额外影像检查更少

芝加哥伊利诺伊大学首席研究员Garth Rauscher表示，与HHUS相比，ABUS与较低的异常解读率和假阳性初步评估率相关。同时，作者未发现癌症检出率、活检建议或假阳性活检建议方面存在明显差异。

根据该研究的结论，在癌症检出率相同的情况下，使用ABUS还可能与更少的额外影像检查和短期随访检查建议相关。2012年，ABUS获批作为筛查性乳腺X线摄影的补充；作者称，该方法可作为乳腺组织致密女性补充筛查中手持式超声检查的替代方案。

关注我们在