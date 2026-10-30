在麻疹加速传播的背景下，美国越来越多的父母选择让孩子比常规接种时间表更早接种第二剂MMR疫苗，以预防麻疹、腮腺炎和风疹。该国确诊麻疹病例数是去年的两倍，据《卫报》报道。

美国疾病控制与预防中心通常建议儿童满一岁后接种第一剂MMR疫苗，并在4至6岁时接种第二剂。不过，第二剂最早可在第一剂接种四周后接种。德国、英国和法国也建议采用这种做法。

疫情暴发期间的早期保护

西雅图自然疗法医生埃利亚斯·卡斯表示，几年前他开始建议在15个月时接种MMRV疫苗，该疫苗将第二剂MMR与水痘疫苗结合。按照他的说法，由于麻疹病例数量上升，如今有更多父母同意接种这种疫苗。

芝加哥居民玛戈·泰勒表示，她的三个孩子按照不同的时间表接种疫苗。她2019年出生的第一个孩子在一岁和四岁时接种了疫苗。对于2023年出生的第二个孩子，由于芝加哥暴发麻疹，儿科医生建议在两岁时接种第二剂。最小的孩子在第一剂接种三个月后接种了第二剂。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

为何可以缩短间隔

该报称，现有数据表明，在更小年龄接种第二剂仍然有效。建议在4至6岁接种主要出于组织安排方面的考虑：儿童应在开始上学前完成两剂接种，而且他们在这个年龄也会接种其他疫苗。

在麻疹暴发地区、国际旅行前或与患者接触后，CDC也建议为六个月以上儿童接种第一剂MMR疫苗。在这种情况下，儿童需要接种第三剂。这是因为母体在孕期传给孩子的抗体可能会削弱六个月大时接种疫苗的免疫反应。

德国在2001年暴发疫情后调整了疫苗接种时间表：建议在11至14个月接种第一剂，在18至23个月接种第二剂。2020年，该国调整了关于第二剂的建议：可在第一剂接种四周后接种。

关注我们在