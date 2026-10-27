在美国，报告目前或曾经使用过GLP-1类药物及GLP-1/GIP双重激动剂的成年人占比，从2024年3月的8.2%上升至2025年10月的12%。这相当于在18个月观察期内增长了46%。

据News-Medical报道，研究人员分析了GLIMMER研究中9150名成年参与者的数据，该研究对美国人口具有代表性。共有1274名参与者报告使用过此类药物，另有945人从未使用过，但打算开始使用。

增长由减重需求推动

截至2024年，开始治疗最常见的原因是糖尿病，但此后减重成为新用户的主要目的。截至2025年10月，此类适应症占所有使用案例的近一半。自2024年12月以来，报告为减重使用这些药物的成年人占比从4.1%升至5.6%，而因糖尿病使用的比例保持稳定。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

最常用的药物是司美格鲁肽，占案例的50%，其次是替尔扎肽，占30%。同时，替尔扎肽的新用户数量超过了开始服用司美格鲁肽的人数。

非传统获取途径

约三分之一的用户通过非传统途径获得药物，包括在线服务提供商、医疗水疗中心、境外或在线药房、配制药物的药房，以及无处方获取。作者指出，这类案例可能不会被纳入标准保险数据。

在为减重使用药物的人群中，43%没有药物保险覆盖。对于适应症为“糖尿病”的用户，这一比例约为3%。总体而言，曾使用过GLP-1/GIP的参与者中，64%继续治疗，36%停止治疗。该研究作为初步科学报告发布在medRxiv预印本服务器上，参与者自行报告了适应症及获得治疗的途径。

关注我们在