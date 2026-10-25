在美国，自愿在紧张情境中微笑可能减弱身体对压力的生理反应并改善身心状态，但不应将其视为应对焦虑或抑郁的唯一方法。据Asharq Al-Awsat报道，这一说法援引了美国心理学和神经心理学专家的观点。

微笑与压力反应

在佩珀代因大学任教的临床和法医神经心理学家朱迪·霍表示，她会与患有抑郁症或焦虑症的患者讨论将微笑作为一种可能的应对策略。与此同时，她强调，这种方法只是众多工具之一，不应取代其他帮助方式。

霍表示，微笑可能影响皮质醇水平。皮质醇是一种参与调节压力和情绪等功能的激素。微笑还可能影响与积极感受相关的大脑化学物质，包括内啡肽、多巴胺和血清素。在完成紧张任务时微笑的人，在恢复期间的心率总体低于表情中性的参与者。

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效果取决于真诚和文化

斯坦福大学心理学教授珍妮·蔡提请关注所谓的面部反馈假说。在20世纪80年代末的一项经典研究中，参与者在观看积极的视频片段，例如动画片时，借助铅笔摆出微笑或愁眉苦脸的表情。一些模仿微笑的参与者更强烈地感受到这种情绪，也获得了更多乐趣。

蔡指出，微笑的含义因文化环境而异。一些美国人可能认为灿烂的笑容更友好，而一些来自东亚的研究参与者则将过于情绪化的面部表情视为不可靠或情绪不稳定的迹象。

佛罗里达大学副教授尼古拉斯·科尔斯警告说，要求员工在工作中始终保持微笑可能产生相反效果。他认为，只有当微笑真诚且自愿，并且个人保有情绪自主权时，才可能产生积极影响。

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