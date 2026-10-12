美国一项针对3220名被转诊接受肺癌筛查的社会弱势成年人的随机临床试验显示，为戒烟提供经济奖励提高了经确认连续六个月戒烟的人群比例。有关这项发表于《JAMA》杂志的研究结果，News-Medical作了报道。

四种方法的结果

参与者被分配至标准的“询问—建议—转介”方法，即询问吸烟情况、建议戒烟并转介以获得帮助，或三种包含免费药物治疗的方案之一。药物治疗包括尼古丁替代疗法，以及报销伐尼克兰或安非他酮的费用。

第三组在标准护理和药物基础上增加了针对经确认戒烟的最高600美元经济奖励：两周后100美元、三个月后200美元、六个月后300美元。第四组的参与者还获得了一种包含短信的移动工具，鼓励他们想象没有吸烟的未来。Kaiser Permanente的参与者只被分配至三组包含药物治疗的方案，因为免费药物在那里已经是标准护理的一部分。

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六个月内经生化确认的持续戒烟率在标准护理组为4.3%，免费药物组为5.1%，经济激励组为8.8%，激励加移动工具组为7.2%。

药物与移动工具

在标准方法中加入免费药物治疗，并未带来相较于标准护理具有统计学显著性的优势。与未使用该工具的经济奖励相比，移动工具也未改善结果。

该研究在美国四个医疗保健系统的五个医疗中心开展。研究招募了每天至少吸一支普通香烟、且自我认同为黑人、拉丁裔、农村居民或低社会经济地位人群的成年人。研究人员未发现干预效果会因个人最初戒烟意愿不同而存在统计学显著差异。

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