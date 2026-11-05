美国约翰斯·霍普金斯医学中心的工程师和外科医生团队开展了一项动物研究，测试了在脊髓损伤区域临时植入微型超声设备。该设备可实时传输损伤部位周围的血流数据和图像，News-Medical报道。据该团队称，这是首项概念验证研究，显示了临时使用此类设备的可能性。

术后监测

这项研发成果被命名为Multimodal Ultrasound System for Injury Care，即MUSIC。该系统正在开发中，旨在为医疗团队提供有关术后损伤区域以及患者在重症监护病房期间相关过程的信息。

该系统的诊断部分旨在提供脊髓周围血流和变化的数据。它还可帮助分析脑脊液、过量液体积聚、患者对药物的反应，以及直接受损区域以外的变化。开发人员将该设备视为一种按需获取信息的方式，无需在术后最初几天为进行磁共振成像而移动无法活动的患者。

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进一步的临床前研究

该系统还具有治疗组件——聚焦超声。研究人员正在研究其检测和应对损伤部位附近小血管血流变化的潜力，尤其是在指标降至或升至可接受范围之外时。这一研发方向具有实验性质。

该设备大小如同一块小型创可贴，可在损伤后的手术期间放置在脊髓上方。2023年，它获得了美国食品药品监督管理局的突破性设备认定。该团队计划继续开展临床前研究，以改进对损伤附近血流、组织和其他过程的监测。

这项工作获得美国国防部1348万美元的资助。研究人员认为，这项技术可能对脊髓损伤患者有用，包括交通事故、跌倒、运动损伤或战斗伤后受伤的人。

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