加州大学圣地亚哥分校的研究人员发现，教导青少年理解和管理情绪的技能，或许能帮助他们在项目结束后更好地维持减重效果，News-Medical报道。这项随机临床试验共有166对参与者，每对由一名13至16岁的青少年和一名家长组成。

面向家庭的两种项目

参与者被分为两组。两组均完成了一项为期六个月、以家庭为基础的行为体重控制项目，其中包括小组课程和行为咨询。项目涵盖健康饮食、身体活动、自我监测、目标设定、解决问题和积极强化，同时也培训家长支持孩子行为的改变。

额外干预包含辩证行为疗法和情绪聚焦疗法的要素。研究人员教导青少年应对情绪和痛苦，觉察、接纳并承认自己的情绪。

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一年后的结果

在为期六个月的治疗期间，两组都表现出类似的减重效果。然而，在项目结束12个月后，接受情绪聚焦干预的参与者比标准组青少年体重反弹得更少。

治疗结束时，含情绪干预部分组中有26%的参与者达到具有临床意义的减重，标准项目组中这一比例为22%。课程结束一年后，这些比例分别为22%和4%。

接受额外情绪干预部分的青少年还报告称，在项目结束后立即以及随后的两次评估中，情绪性暴食更少。与此同时，研究人员未发现两组在情绪调节技能总体指标上存在差异。作者推测，该干预可能削弱了困难情绪与进食之间的联系。研究结果于2026年10月22日发表在《JAMA Network Open》上。

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