在法院阻止免疫接种实践咨询委员会（ACIP）改革后，美国不再发布有关疫苗使用的新建议。美国卫生与公众服务部长小罗伯特·肯尼迪至今尚未提名新的委员会成员，因此ACIP甚至未就已获美国食品药品监督管理局（FDA）批准的产品通过建议，据《卫报》报道。

法院叫停委员会改革

据该媒体报道，肯尼迪对疫苗接种政策进行了大规模改革：将儿童免疫建议削减了三分之一，并用他挑选的盟友取代了ACIP专家。法院因未遵守程序而叫停了这些改革。

美国政府对法院裁决中涉及解散委员会的部分提出上诉。同时，接受该媒体采访的专家指出，没有任何因素阻碍肯尼迪遵循适当程序任命新的ACIP成员，但他并未这样做。他们认为，恢复委员会运作的延迟会影响疫苗的可及性以及新疫苗的保险覆盖。

保险覆盖或将延后

一个例子是Moderna的新型流感mRNA疫苗，FDA于8月批准其用于50岁及以上人群。63岁的罗恩·克罗宁患有哮喘和季节性过敏，医生建议他接种这款疫苗。他只在所在地区找到一家有该疫苗库存的药店，并支付了40美元的自付额。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

克罗宁表示，他的保险公司解释称，不予覆盖是因为该疫苗没有ACIP建议。保险公司通常在FDA批准后一至少有一年时间将新疫苗纳入其保险计划。然而，覆盖该产品的义务与ACIP建议以及下一保险年度的开始有关。如果委员会未能在年底前推荐这款新流感疫苗，保险公司至少要到2029年1月才必须为其提供覆盖。

对药店和各州的影响

围绕ACIP的不确定性还带来其他后果。在一些州，没有委员会建议，药剂师不得实施接种。ACIP在被解散前作出的部分决定也被暂停，其中包括2025年9月关于用于预防呼吸道合胞病毒感染的新疫苗的建议。与此同时，保险公司似乎仍在覆盖这些产品。

新冠疫苗是例外：国会专门规定，在ACIP提出建议后的15天内为其提供覆盖。疫苗专家多丽特·赖斯表示，对委员会独立性的信任已受到严重削弱，若没有重大改变，其工作可能无法恢复到此前的模式。

关注我们在