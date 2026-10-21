美国一项涉及461,682名50至71岁人群的研究未发现，更多摄入超加工食品与更高的结直肠癌发病率之间存在总体关联。同时，对不同食物类别的分析显示出不同关联：来自超加工来源的肉类与更高发病率相关，而该类别中的全谷物和乳制品则与较低发病率相关，ScienceDaily报道。

观察持续近19年

由美国国家癌症研究所的埃里卡·洛夫特菲尔德领导的研究人员使用了NIH-AARP饮食与健康研究的数据。该研究于10月15日发表在开放获取期刊《PLOS Medicine》上。

参与者在1995—1996年填写了有关不同食物食用频率的问卷，其健康状况被追踪至2018年。中位随访时间为18.8年。

科学家指出，这一宽泛类别涵盖了差异很大的食物，因此工业加工的程度本身并不总能反映食物与健康之间可能存在的关联。

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产品成分具有重要意义

更多摄入来自超加工来源的全谷物产品、膳食纤维、乳制品和钙，与较低的结直肠癌发病率相关。相反，更多摄入来自超加工来源的肉类与更高发病率相关。

单独分析显示：按重量计算，用最低限度加工食品替代10%的超加工食品，与发病率降低2%相关。作者强调，这项观察性研究并不能确定直接的因果关系。

研究结果也存在局限性：大多数参与者是年长的白人美国人，并且饮食数据仅在研究开始时收集。因此，科学家无法将随后数十年中饮食的变化纳入考量。

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