美国研究人员发现，行走时根据个人情况调整足部位置，可能减轻膝骨关节炎患者的疼痛。ScienceDaily报道，在一项为期一年的随机安慰剂对照研究中，接受个性化步态训练的参与者报告的疼痛缓解程度比对照组更明显。

研究如何进行

这项试验共有68名患有轻度或中度膝关节内侧，即内侧间室，骨关节炎的人参加。研究开始时，他们接受了MRI检查，并在配有传感器的专用跑步机上行走。科学家测试了将脚尖向内或向外转5度或10度，并为每名参与者选择最能减轻膝关节受影响部位负荷的方案。

一半参与者获得了关于新的足部角度的个性化建议，另一半接受了类似训练，但保持惯常的双脚放置方式。两组都参加了六次每周一次的生物反馈训练：当足部偏离设定位置时，绑在小腿上的设备会振动。训练结束后，参与者被建议每天练习新技术至少20分钟。

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一年后的结果

一年后，按0至10分量表计算，个性化训练组的平均疼痛降幅为2.5分，模拟程序组为1.3分。在探索性分析中，约91%的主要组参与者和66%的比较组参与者记录到具有临床意义的疼痛下降。

MRI还显示，在膝关节内侧间室中，用于评估软骨成分变化的T1rho指标恶化较慢。同时，另一项MRI指标未显示两组之间存在统计学显著差异。结果并不意味着软骨得到修复，也不意味着可以阻止疾病进展。

作者强调，不应仅仅通过将双脚向内或向外转动而自行使用这种方法。对一些人来说，脚尖向内转是有益的；对另一些人来说，脚尖向外转更有益，而选择不当的方案可能无法减轻、甚至会增加膝关节负荷。研究仅纳入了经筛选的患者，即至少有一种步态方案能够降低其关节负荷的人。

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