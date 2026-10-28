在美国，发生环孢子虫病暴发及产品召回期间，袋装沙拉的每周购买量平均低3.89%。研究人员估计，零售业的损失约为3.74亿美元。

据News-Medical报道，这项研究由俄亥俄州立大学和佛罗里达大学的科学家开展。他们分析了2018年至2022年美国210个媒体市场的家庭购买数据，以及Google上对“Cyclospora”一词的搜索活动。

媒体关注的影响

作者将搜索量用作公众关注媒体报道、卫生机构警告及社交媒体讨论的指标。购买量的最大降幅尤其与对Cyclospora的搜索有关，而与沙拉相关的一般搜索与需求变化的关联要弱得多。

购买量不仅在记录到暴发的州下降，在未登记暴发但属于同一媒体市场的州也有所下降。同时，研究人员没有发现零售商在暴发或召回期间对供应作出显著限制。作者认为，这表明需求下降更可能与对食品安全的担忧有关，而非货架上缺少商品。

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2018年和2020年的损失最大

该研究涵盖了六起大型跨州暴发，其中四起与沙拉产品有关。这些暴发合计涉及2,157例病例，占2018年至2022年国家暴发报告系统登记的3,344例与暴发相关的环孢子虫病病例的65%。

最大的零售损失与2018年和2020年的暴发有关，分别为7,900万美元和近1.9亿美元。与沙拉有关的2020年暴发是样本中规模最大的，涉及771例病例，但2018年的搜索查询强度更高。作者指出，2020年媒体的注意力在很大程度上集中于COVID-19疫情。

引起环孢子虫病的寄生虫Cyclospora cayetanensis能够在加工企业的标准氯洗后存活，并可在土壤或水中存留数月。感染可能导致水样腹泻、腹部痉挛、腹胀和食欲下降。

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