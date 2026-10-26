在美国，低风险前列腺癌患者越来越多地既不接受放射治疗，也不接受前列腺切除手术。这表明，对此类病例总体上正转向观察随访，News-Medical报道。

积极治疗减少

研究人员分析了2010年至2023年监测、流行病学和最终结果（SEER）登记系统中的局限性前列腺癌病例、2010年至2024年退伍军人事务部（VA）医疗系统中的病例，以及2021年至2025年密歇根放射肿瘤学质量协作组织（MROQC）中的病例。

在SEER中，未接受放疗或前列腺切除的低风险癌症患者比例，从2010年的33.6%上升至2023年的83.4%。在VA系统中，该指标从2010年的51.6%增至2024年的96.3%。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

诊断构成变化

低风险前列腺癌占所有诊断的比例也有所下降：SEER中从28.8%降至24.0%，VA中从32.3%降至21.9%。该研究的主要作者史蒂文·蒙达认为，这类诊断数量的适度减少可能与筛查期间更广泛使用磁共振成像有关。

在207,196名因局限性前列腺癌接受放射治疗的患者中，低风险患者的比例在SEER中从33.7%降至6.5%，在VA中从22.9%降至2.0%。在较新的MROQC队列中，这一指标仍然较低，在2021年至2025年间为2.8%至4.2%。

分析结果在线发表于由美国癌症协会出版的同行评审期刊《Cancer》。

关注我们在