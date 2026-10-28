亚特兰大埃默里大学、亚特兰大儿童医疗保健机构和佐治亚理工学院的研究人员开发了GradientScreen微流控检测技术，用于评估急性淋巴细胞白血病细胞对药物组合的反应。正如News-Medical报道，该技术可在诊断时就为医生提供有关癌细胞对治疗敏感性的额外信息。

检测如何运作

GradientScreen使用患者的一份血液或骨髓样本。研究人员让白血病细胞接触由三种药物组成的组合，并测量存活的癌细胞数量。比较细胞对单种药物及其组合的反应，可以确定共同作用效果更好的药物组合和剂量比例。

与分别检测每一对药物及其剂量不同，该微流控系统可在一次实验中评估三药方案中全部范围的比例。开发人员指出，这种功能分析可补充基因组数据，因为具有相同遗传突变的患者对靶向治疗的反应可能不同。

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回顾性研究结果

这项回顾性研究分析了17份急性淋巴细胞白血病患者的白血病细胞和骨髓样本，这些样本由Children's Healthcare of Atlanta旗下的Aflac Cancer and Blood Disorders Center提供。检测结果与临床治疗结局相关，其中包括诱导治疗后的残留病水平——即化疗的第一个月——以及复发的发生。

急性淋巴细胞白血病约占儿童白血病诊断的75%。根据该媒体援引的数据，约15%的儿科患者会复发，而在成人中，复发或耐药性病程约占50%的病例。该团队表示，下一步将把这项技术扩展至其他类型的白血病，包括急性髓系白血病，以及成人患者。

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