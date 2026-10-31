研究机构KFF计算显示，美国Obamacare医疗保险的平均费用将在2027年上涨13%。这一估计基于美国总统唐纳德·特朗普政府公布的数据，涉及30个设有联邦医疗保险市场的州在2027年的价格。

The Hill报道称，新费率在2027年登记期开始前公布，该登记期预计将于周日启动。

第二次两位数增长

根据KFF的数据，预计的涨幅将是此类计划费用连续第二次出现两位数增长。2025年至2026年期间，费率上涨了26%。

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年初，联邦政府估计Obamacare项目参与者人数约为1920万人。KFF于5月发布的分析显示，经过四年创纪录的增长后，2026年登记参与者人数有所下降。

补贴与医疗支出

今年早些时候，针对Obamacare保险保费的扩大税收补贴已到期：共和党人未支持民主党人提出的延长这些补贴的倡议。特朗普政府还为项目登记设置了新的障碍，并称此举是为了打击可能存在的大规模欺诈。

据所引述的估计，2027年预计的价格上涨幅度接近其他类型医疗保险成本的预期增长：联邦项目和雇主提供的保险计划可能上涨约10%。KFF本月的一项调查显示，十分之六的选民担忧自己能否支付保险费用和自付医疗开支。

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