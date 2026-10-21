在美国，由Michigan Medicine牵头的一个联盟已获批最高5200万美元的联邦资金，用于开展一项针对幼儿病毒性下呼吸道感染的多中心研究。正如News-Medical报道，科学家将研究为何一些儿童在此类感染后能够完全康复，而另一些儿童则会出现严重病程或长期呼吸问题，包括哮喘。

参与者将被随访至五岁

该研究计划招募1500名从出生至24个月大的儿童，他们曾因病毒性下呼吸道感染住院。其中包括细支气管炎、肺炎以及儿童急性呼吸窘迫综合征。

参与者将被随访至少至四至五岁。该项目包括临床评估、肺功能检测、影像学检查、环境因素暴露测量、身体活动和睡眠监测，以及分子分析。

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还将研究免疫力、病毒和环境

研究人员将评估儿童的生物学特征及其免疫反应、致病病毒的特征、呼吸道微生物组，以及空气污染和烟草烟雾的影响。该工作的目标是确定与肺功能恢复或长期呼吸问题风险相关的因素组合。

美国国家心肺血液研究所已批准为项目第一年提供资金。该项目名为Systematic Phenotyping and Endotyping in Viral Infections in the Young Lung，简称SPIN VINYL。研究将在美国十家医院开展，Michigan Medicine将担任临床协调中心。

该联盟还计划采用统计方法、信息学、机器学习和人工智能，以识别不同疾病病程的规律。研究人员希望，研究结果将有助于识别不良后果风险较高的儿童，包括早产儿或患有先天性心脏缺陷的儿童。

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