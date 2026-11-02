在美国，气温超过90华氏度的日子与院外心脏骤停后进入重症监护病房的人数增加有关。据News-Medical报道，这项研究的初步结果将于2026年11月7日至8日在芝加哥举行的美国心脏协会研讨会上发布。

来自十个医疗系统的数据

研究人员分析了隶属于Common Longitudinal ICU Format Consortium联盟的十个美国医疗系统的数据。他们将医院附近的每日气温与院外心脏骤停后被送入重症监护病房的患者人数进行对比，并考虑了空气湿度和空气污染。

2018年至2024年期间，超过1.1万名此类患者被送入重症监护病房。约一半病例发生在温暖季节，270例住院发生在极端高温期间，即气温高于90华氏度时。

98度时增幅最大

当日间气温达到91华氏度及以上时，与最高气温为85华氏度的日子相比，重症监护病房的日住院率增加45%。在93华氏度时，增幅达到65%；在98华氏度时，增幅为102%。

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在65岁及以上人群中，气温为90华氏度时，心脏骤停后的住院率比67华氏度时高48%。对于女性，极端高温日的这一指标高出33%。气温为98华氏度时，这十个医疗系统每天记录的重症监护病房额外住院人数约比气温中位数为67华氏度的日子多1.5人。

存活率没有差异

在气温达到90华氏度及以上的日子住院的患者更常需要采取措施治疗低血压，随后还因肾功能受损而需要持续透析。他们也出现了循环障碍和代谢应激的迹象。

与此同时，研究人员没有发现患者存活率、院内死亡率或出院时患者状况会因入院当天气温不同而存在显著差异。作者强调，这些结论是初步的：会议摘要尚未经过同行评议，研究结果仍需在科学期刊上发表。

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