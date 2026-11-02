美国加州大学河滨分校和希望之城的研究人员开发出一种治疗系统性红斑狼疮的临床前方法。该方法旨在纠正与该疾病相关的免疫细胞中催乳素激素受体不同形式之间的失衡。据News-Medical报道，在对人类细胞和小鼠模型进行的实验中，该方法降低了炎症分子水平和病理性免疫细胞数量，同时保留了其正常对应细胞。

两种受体形式

催乳素在人体许多组织中充当信号分子。其受体主要有两种形式——长型和短型。两者都能在细胞外与该激素结合，但会触发不同的细胞内信号。

加州大学河滨分校生物医学科学教授阿梅娅·沃克表示，在狼疮患者的免疫细胞中，这一比例向长型受体倾斜。她 уточнила，这种形式并非突变体，但其表达以及与短型的比例在狼疮的致病性免疫细胞中存在异常。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

合成DNA序列

该团队研发了剪接调节寡聚物，即短的合成DNA序列。它们影响受体信使RNA的加工，并阻止其长型形式的形成。同时，细胞仍可继续产生对包括大脑和肝脏在内的健康组织很重要的短型受体。

研究人员指出，抗体和拮抗剂无法区分这些受体异构体，因为它们的细胞外区域完全相同。在小鼠模型中，这种新方法减少了肾脏损伤——这是狼疮常见且可能严重的表现之一。

该研究发表于《Experimental & Molecular Medicine》期刊。研究共同作者、希望之城系统生物学副教授斯里维迪亚·斯瓦米纳坦强调，这些结果仍处于临床前阶段：在对患者评估该方法之前，还需要进一步验证、试验、按适当标准生产以及监管审查。

关注我们在