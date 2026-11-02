美国儿童电动自行车伤害每季度增长33%——News-Medical

在美国，从2023年1月至2026年3月底，儿童和青少年因电动自行车受伤的比例每季度增长33%。同期，电动滑板车伤害每季度增长15%。News-Medical援引一项有斯坦福医学参与、发表于《JAMA》的研究报道了这一消息。

六家儿童医院的数据

科学家分析了13,307名18岁以下患者的医疗记录，这些患者因电动自行车、非机动车自行车、电动滑板车、普通滑板车和滑板相关伤害接受治疗。数据通过PEDSNet网络从美国六家大型儿童医院收集。

所有被研究的交通工具伤害率均有所上升，但电动自行车和电动滑板车的趋势最为明显。电动自行车伤者中有8%遭受严重伤害，而非机动车自行车伤者中的这一比例为4%。电动滑板车的比例为5%，普通滑板车为2%。

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脑损伤和住院治疗

电动自行车伤者中有10%记录到脑损伤，电动滑板车伤者中这一比例为9%。非机动车自行车和滑板车的相应比例分别为5%和4%。17%的电动自行车受伤儿童和青少年需要住院治疗。

研究将需要在重症监护病房治疗、严重的神经系统、血管、胸部、腹部、骨盆或颈部损伤、创伤性截肢、严重挤压伤以及需要手术治疗的骨折列为严重伤害。

约四分之一的电动自行车伤害和近一半的电动滑板车伤害发生在12岁以下儿童身上。研究人员建议对使用机动交通工具设定年龄限制，并限制电动自行车的速度。他们还强调，需要配备适当的防护头盔并遵守交通规则。

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