2010年至2025年间，美国有432家医院关闭，而开业的医院为216家。由哈佛公共卫生学院牵头的一项研究显示，医院净减少216家，病床减少超过2.4万张；News-Medical对此进行了报道。

关闭数量增加，开业数量减少

研究作者分析了美国医院协会年度调查的数据，以评估2010年至2025年间医疗机构的开业和关闭情况。根据他们的计算，医院关闭数量每年增加4%，而开业数量每年减少3%。

研究人员未发现农村和城市地区医院关闭率之间存在统计学显著差异。研究结果将于10月8日以研究信形式发表于《JAMA》期刊。

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脆弱社区面临更大风险

关闭更频繁的医院包括小型营利性机构、承担社会安全网职能的医院，以及位于社会脆弱性水平最高县的医疗机构——无论是在城市还是农村地区。与此同时，承担此类职能的医院以及服务大量Medicaid患者的机构很少开业。

通讯作者托马斯·蔡是卫生政策与管理副教授，也是医疗质量与结果实验室联合主任。他指出，医院关闭问题不应仅被视为农村问题。根据他的说法，数据表明该问题具有全国性，并显示无论社会脆弱社区位于何处，都需要保护其获得医院医疗服务的机会。

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