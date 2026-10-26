美国加州大学圣地亚哥分校的科学家从一种海洋细菌中分离出化合物鲁他霉素B，该化合物对数个福氏耐格里阿米巴虫（Naegleria fowleri）临床菌株表现出活性。正如News-Medical报道，该物质在四小时内达到完全活性，而被认为是治疗标准的药物两性霉素B则需要16小时。

原发性阿米巴脑膜脑炎

福氏耐格里阿米巴虫会导致原发性阿米巴脑膜脑炎，这是一种迅速破坏脑组织的寄生虫病。研究人员表示，这种感染的死亡率超过97%。该疾病进展迅速，因此患者在开始治疗前通常只有几天时间。

鲁他霉素B在低浓度下表现出活性。研究人员还报告称，该化合物对寄生虫的杀伤性是对人类细胞的200至300倍。其作用与抑制该阿米巴虫用于产生能量的一种酶有关。

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后续研究

鲁他霉素B与两性霉素B联合使用时，仅使用该化合物原始剂量的3%至10%即可达到相同结果。作者认为，鲁他霉素B的结构特性使其成为进一步药理学优化的候选物。

该团队计划检验这种物质能否穿过血脑屏障，并评估其在疾病活体模型中的有效性。研究结果发表于期刊《Marine Drugs》。

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