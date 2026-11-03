美国加州大学圣塔芭芭拉分校、加州大学旧金山分校及其他科研机构的研究人员发现了16种分子，其水平在绝经期过渡阶段升高，并与大脑衰老和痴呆风险相关。这项发表于《自然·医学》杂志的研究结果，由News-Medical报道。

血液蛋白质的变化

科学家利用蛋白质组学技术，分析了绝经前、围绝经期和绝经后女性群体中的数千种蛋白质。他们确定了一组在这一过渡期间发生变化的蛋白质，其中包括与炎症和神经过程相关的蛋白质，以及与阿尔茨海默病相关的分子。

这些变化与绝经阶段的相关性比与参与者确切年龄的相关性更密切。研究人员称，这表明绝经期过渡阶段，而不仅仅是衰老本身，发挥了作用。研究结果还在英国生物样本库超过2800名女性的数据中得到验证：其中的绝经同样与身体多个系统加速衰老的分子标志相关。

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与认知健康的联系

随后，研究团队分析了四个独立队列，共涵盖近1.2万名年龄较大的女性。与风险相关的蛋白质水平较高，与较差的认知表现相关。在规模最大的队列中，这一分子特征还与随后16年内发生阿尔茨海默病痴呆的风险略有升高相关。

作者强调，研究结果并不意味着绝经会导致阿尔茨海默病。中年时期个别蛋白质变化的临床意义目前仍不明确。研究人员计划在绝经期过渡阶段长期随访同一批女性，以弄清激素、蛋白质、症状和大脑健康如何同时发生变化。

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