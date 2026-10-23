在美国，加州大学圣克鲁兹分校的研究人员通过小鼠实验发现，裸盖菇素能迅速加快新神经连接的形成和成熟，同时促进一部分已有连接的消除。这项研究于10月15日发表在《Nature Neuroscience》期刊上，News-Medical报道。

研究团队使用双光子显微镜，在数周内追踪活体小鼠大脑中的单个树突棘。这些是神经元上的微小突起，突触——神经细胞之间的接触点——通过它们形成。在施用裸盖菇素后的24小时内，科学家记录到新树突棘形成增加。更多新树突棘也更快地形成了成熟、较稳定的形态。

慢性压力后的不同反应

在未经历预先压力的小鼠中，裸盖菇素暂时增加了新连接的形成。在接下来的三周内，这一指标逐渐回到基线水平，而一部分在施用该物质前已存在的较老突触消失了。

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在接受不可预测轻度慢性压力模型的小鼠中，研究人员观察到了不同反应。在这类动物中，裸盖菇素引发了更明显的新树突棘形成，同时抑制了已有连接的过度丢失。该研究的资深作者Yi Zuo认为，这些效应取决于大脑的初始状态。

5-HT2A受体的作用

研究人员还专门检验了大脑皮层第五层锥体神经元中5-HT2A血清素受体的作用。当这些受体仅在这类细胞中恢复时，裸盖菇素再次启动了突触的形成和结构稳定化。同时，小鼠没有出现甩头反应；在啮齿动物实验中，这种反应被用作致幻剂样活性的行为代理指标。

相反，从这些神经元中移除5-HT2A受体阻断了突触的结构性生长，但并未停止甩头反应。作者认为，这些结果可为进一步研究能够刺激神经可塑性、且致幻效应较不明显的药物提供基础。研究结果来自小鼠；文章谈及其对未来抑郁症、创伤后应激障碍及其他精神疾病研究的可能意义。

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