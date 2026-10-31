纽约大学格罗斯曼医学院和凯撒医疗集团医学院的研究人员分析了224,353名儿童的数据，这些儿童于2010年至2017年间出生在北加州凯撒医疗集团医院。正如The Hill报道，该研究发现，母亲在孕期的某些健康状况与儿童随后被诊断为自闭症谱系障碍之间的统计关联存在差异。

研究数据

样本中2.4%的儿童获得了自闭症诊断。相比之下，美国疾病控制与预防中心报告的比例为3.2%。在不同种族和族裔群体中，被诊断者的比例总体在2%至3%之间。

作者研究了25种母亲健康状况。对于其中四种——肥胖、抑郁发作、哮喘以及其他使妊娠复杂化的母体疾病——与自闭症诊断的关联在白人母亲的子女中强于在黑人、拉丁裔、亚裔和太平洋岛民母亲的子女中。

该研究的共同作者马格达莱娜·亚涅茨卡强调，研究结果并不表明这些母亲健康状况会导致自闭症。她表示，与此类状况相关的因素，包括遗传因素，可能能够解释这种关联，但要确定因果关系仍需要进一步研究。

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医疗服务可及性的影响

研究人员还指出，医疗服务可及性、保险覆盖的连续性、临床监测和治疗方面的差异可能影响了研究结果。研究考虑了某些群体诊断不足的问题：尤其是，黑人母亲的子女即使在测试中显示出较高的自闭症特征指标，也可能较少获得诊断。

Autism Speaks科学主任安迪·希表示，没有数据支持自闭症患病率会因种族或族裔背景而不同。同时，他承认诊断方面存在差异，并指出这类差距正在缩小。

美国政府的声明

2025年4月，美国卫生与公众服务部部长小罗伯特·F·肯尼迪曾表示，政府应在同年9月前确定自闭症比例上升的原因。在该期限到来后，他与总统唐纳德·特朗普在未提供新证据的情况下，暗示孕期服用对乙酰氨基酚与自闭症之间可能存在关联。这一说法受到母体医学领域专业团体和自闭症人士权益倡导者的批评。

一个月后，肯尼迪部分软化了自己的立场，称现有数据不足以断言存在明确的因果关系。新研究的作者指出，他们的工作既不证实也不否定遗传或非遗传因素的影响，因为该研究没有确定究竟是什么导致了所发现的差异。

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