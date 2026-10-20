美国宾夕法尼亚州立大学的研究人员发现，孕期和产后更明显的焦虑及抑郁症状，与更频繁地抱怨记忆、注意力和专注力问题有关。News-Medical报道了这项发表于《Psychology & Health》期刊的研究结果。

所谓的孕期认知脑雾，或称“baby brain”，并非医学诊断。这一概念描述的是孕妇和新手母亲可能经历的健忘、注意力下降以及回忆信息困难。

研究如何开展

该研究纳入了来自宾夕法尼亚州中部的56名女性，她们在调查开始时约处于孕期第30周。产后六周，46名参与者再次填写了相同的问卷。

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这些女性回答了有关身体活动、焦虑和抑郁症状，以及记忆、注意力和语言困难的问题。活动水平依据美国妇产科医师学会的建议进行评估：每周至少进行150分钟中等强度身体活动。参与者平均年龄为30岁；样本中白人女性和受过高等教育的女性比例高于普通人群。

身体活动的作用

平均而言，活动更多的参与者并未报告认知脑雾水平在统计学上显著更低。与此同时，在抑郁症状更明显的女性中，达到身体活动建议标准与较低水平的此类抱怨有关。

对于焦虑症状水平较高的新手母亲，情况则不同：身体活动可能与更多认知失误有关。作者推测，对部分焦虑女性而言，力求必须完成运动目标可能会造成额外负担。研究人员强调，孕妇和新手母亲在需要时应向医疗专业人员、家人和亲近的人寻求支持。

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