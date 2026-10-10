美国波士顿儿童医院的研究人员发现，青少年焦虑与一个涉及小脑、杏仁核和丘脑的脑网络变化之间存在关联。这些特征在11至12岁的儿童中已可观察到，News-Medical报道。

分析近3500名参与者的数据

科学家分析了近3500名参与美国长期研究“青少年脑认知发展”（Adolescent Brain Cognitive Development）的参与者数据，该研究致力于儿童大脑发育和健康。该团队由波士顿儿童医院计算神经科学实验室首席研究员卡特琳娜·斯塔穆利斯领导。

这项发表于《Imaging Neuroscience》期刊的研究聚焦焦虑，特别是广泛性焦虑障碍和社交焦虑障碍。作者评估了脑结构特征、脑网络组织，以及这些指标与焦虑表现之间的关系。

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小脑、杏仁核和丘脑网络

科学家在有焦虑症状的年轻人中发现，一个包括小脑、杏仁核和丘脑的网络出现了组织变化。该网络的组织改变和较弱连接与更高的焦虑水平及相关障碍的更大可能性有关。

同时，根据作者的结论，其他脑网络的效率和韧性与预防社交焦虑障碍和/或广泛性焦虑障碍有关。研究人员还发现了与焦虑相关的结构变化，以及这些变化与感知、处理和整合有关物体空间位置及形状之间关系的信息能力较弱之间的联系。

这种能力对日常任务至关重要，包括空间定向、驾驶汽车、组装家具或系鞋带。作者认为，已确定的脑网络未来可能成为面向青年精神科护理个性化方法的靶点。

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