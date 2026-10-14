美国辛辛那提大学医学院的研究人员介绍了一项用于治疗脑积水的实验性基因疗法临床前研究。这种基于腺相关病毒（AAV）的疗法已在成年动物模型中进行测试：它可防止过量液体进入脑室外的脑组织，News-Medical报道。

该方法如何发挥作用

脑积水是由于脑脊液过度积聚而发生的，这会增加对大脑的压力，并可能导致神经系统障碍。目前，主要治疗方法是通过手术植入分流器以引流液体，但这类系统可能会发生故障。

这种新方法针对产生脑脊液的脉络丛细胞。研究人员使用经修饰的AAV将遗传物质递送至细胞中。根据作者的数据，该疗法作用于所需的细胞类型，减少了脑脊液的产生及其在脑组织中的扩散。未来，它可能以侵入性更小的方式给药，包括通过已植入的分流器给药。

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结果与下一步

辛辛那提大学和加州大学戴维斯分校的团队在成年动物中诱导脑积水，随后应用了这种实验性疗法。对MRI数据的盲法分析证实，治疗后动物脑组织中的液体明显减少。

与此同时，作者记录到，在脑脊液产生减少的情况下，海马体出生后神经发生出现中度下降。下一阶段应是在更大的动物模型和人体组织中开展研究，随后按照研究人员的设想，进行涉及人类受试者的临床试验。研究结果发表于《Fluids and Barriers of the CNS》期刊。

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