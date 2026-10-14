在美国，对95,612名成年人的数据分析发现，所谓硫微生物饮食评分较高与罹患肺癌及死于肺癌的风险增加有关。正如News-Medical报道，该研究基于美国PLCO试验的数据，结果发表于《Nutrition Journal》期刊。

数据显示了什么

研究人员根据一份包含124个项目的饮食问卷回答计算了硫微生物饮食评分。这是对一种饮食模式的间接评估，该模式与能够代谢含硫物质的肠道细菌相关。研究未直接测量参与者肠道微生物组的构成、硫代谢物水平或硫化氢水平。

评分最高的参与者更常食用红肉和加工肉类、炸薯条及高脂乳制品。同时，他们较少食用水果、黄色蔬菜和全谷物产品。与评分最低组相比，在考虑其他因素后，评分最高组罹患肺癌的估计风险高23%，死于肺癌的风险高19%。

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研究局限性

截至2009年12月的随访期间，共记录1,561例肺癌病例。死亡率数据收集至2018年12月，在此期间登记了2,109例因该疾病死亡的病例。死亡率监测期更长，解释了为何此类死亡人数超过记录的疾病病例数。

在吸烟史超过20包年的人群中，与死亡率的关联更为明显。在组织学亚型分析中，较高的饮食评分与鳞状细胞癌和小细胞癌的关联最强；对于腺癌，未发现具有统计学意义的关联。作者指出，这些针对个别亚组的结果仍属初步结果。

在进一步考虑整体饮食质量后，这些关联减弱并失去统计学意义。在对竞争性死因的分析中也观察到类似的减弱。由于该研究为观察性研究，无法确立因果关系；此外，吸烟的影响可能未被完全纳入考量。

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