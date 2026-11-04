美国加州大学圣克鲁兹分校的研究人员发现，星状病毒能够从肠道杯状细胞中逸出，并通过黏液分泌传播，而不会破坏被感染的细胞。News-Medical报道了这项发表于《PLOS Pathogens》期刊的研究结果。

病毒利用黏液

星状病毒是感染鸟类和哺乳动物的单链RNA病毒。它们可在人类中引起腹泻，其中包括儿童。此前，瓦莱丽·科尔特斯的实验室发现，星状病毒会感染肠道杯状细胞。

这些细胞形成一层薄薄的黏液层，隔离肠壁，并阻止微生物、病原体和来自消化道的物质进入体内。新研究表明，病毒将黏液分泌作为完成复制周期和释放病毒颗粒的途径。

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细胞模型实验

研究团队使用小鼠和人类细胞模型，检验黏液是否可能是星状病毒离开杯状细胞的途径。当科学家阻断黏液分泌时，病毒释放水平下降。相反，刺激分泌则伴随着病毒水平上升。

科尔特斯表示，在这项工作之前，与诺如病毒和轮状病毒相比，星状病毒离开细胞的途径尚不十分清楚。研究人员认为，处于黏液中可能有助于病毒逃避免被发现，或促进其进入新的细胞。作者指出，理解病毒与细胞之间的这种相互作用，或有助于寻找遏制星状病毒传播的方法。

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